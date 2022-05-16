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تراجع أرباح "التعاونية للتأمين" 66% إلى 20 مليون ريال في الربع الأول

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التعاونية للتأمين مناسبة
التعاونية للتأمين
سوق السعودية

تراجع أرباح "التعاونية للتأمين" 66% إلى 20 مليون ريال في الربع الأول

أرجعته إلى انخفاض أرباح استثمارات حملة الوثائق وأموال المساهمين

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن النتائج المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، مسجلة انخفاضا في الأرباح بنسبة 66% لتصل إلى 20 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح قدرها 59.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن سبب انخفاض الأرباح يعود إلى انخفاض إجمالي أرباح استثمارات حملة الوثائق واستثمارات أموال المساهمين بمبلغ 12،182 ألف ريال، وارتفاع صافي المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 15،756 ألف ريال، فضلا عن انخفاض صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 12،036 ألف ريال.

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وأضافت أن انخفاض صافي دخل الاكتتاب البالغ 12،036 ألف ريال يرجع بشكل عام إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بمبلغ 375،096 ألف ريال بارتفاع قدره 23.77%، إضافة إلى ارتفاع تكاليف حصة شركات التأمين من توزيع الأرباح المستحقة بمبلغ 41،591 ألف ريال بارتفاع قدره 654.46 %.

كما يعود إلى ارتفاع تكاليف اقتناء الوثائق بمبلغ 8،825 ألف ريال بارتفاع قدره 10.08%.

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