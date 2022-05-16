صافولا تربح 271 مليون ريال في الربع الأول بزيادة 76%
نتيجة ارتفاع المبيعات وحصتها في أرباح شركات زميلة بجانب انخفاض المصاريف التشغيلية
ارتفع صافي أرباح مجموعة صافولا بنسبة 76.14% في الربع الأول من 2022، بعد الزكاة والضريبة، ليصل إلى نحو 270.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 153.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
كانت الشركة قد خسرت 254.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.
وقالت صافولا في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأرباح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل هي الارتفاع في إجمالي الربح والذي يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع حجم المبيعات والذي قابله ارتفاع جزئي في أسعار السلع في قطاع تصنيع الأغذية.
وأضافت أنه يعود كذلك إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض المصاريف التشغيلية.
وأوضحت أن الارتفاع في صافي الربح جاء على الرغم من ارتفاع صافي تكلفة التمويل، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.
وبلغت إيرادات المجموعة في الربع الأول من العام 2022 نحو 7.5 مليار ريال بزيادة قدرها 26% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
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