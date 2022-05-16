طيبة للاستثمار تتحول للربحية بـ20.4 مليون ريال في الربع الأول

تحولت شركة طيبة للاستثمار إلى تحقيق صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري بنحو 20.35 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 1.91 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، و67.4 مليون ريال خسائرها في الربع الرابع من 2022.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، التحول للربحية في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، إلى التعافي التدريجي للأنشطة الرئيسية للشركة من آثار جائحة كوفيد 19 حيث زادت الإيرادات وتحسن مستوى التحصيل من العملاء، مما أدى إلى تخفيض مخصص قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة.

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بلغت إيرادات طيبة للاستثمار 52.62 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 34.3 مليون ريال إيرادات الربع الأول من 2021، بزيادة 53.4%.