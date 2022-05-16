.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طيبة للاستثمار تتحول للربحية بـ20.4 مليون ريال في الربع الأول

  • الخط
طيبة للاستثمار
طيبة للاستثمار
سوق السعودية

طيبة للاستثمار تتحول للربحية بـ20.4 مليون ريال في الربع الأول

نتيجة التعافي التدريجي للأنشطة الرئيسية للشركة من آثار جائحة كوفيد 19

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحولت شركة طيبة للاستثمار إلى تحقيق صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري بنحو 20.35 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 1.91 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، و67.4 مليون ريال خسائرها في الربع الرابع من 2022.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، التحول للربحية في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، إلى التعافي التدريجي للأنشطة الرئيسية للشركة من آثار جائحة كوفيد 19 حيث زادت الإيرادات وتحسن مستوى التحصيل من العملاء، مما أدى إلى تخفيض مخصص قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة.

بلغت إيرادات طيبة للاستثمار 52.62 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 34.3 مليون ريال إيرادات الربع الأول من 2021، بزيادة 53.4%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | شبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد العالم في ظل الحرب الأوكرانية العربية 360 | شبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد العالم في ظل الحرب الأوكرانية
اكتشف المزيد