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"أنابيب السعودية" تفوز بعقود توريد إلى الأوروجواي بـ 139 مليون ريال

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الأنابيب السعودية
الأنابيب السعودية
سوق السعودية

"أنابيب السعودية" تفوز بعقود توريد إلى الأوروجواي بـ 139 مليون ريال

ستورد طلبات شراء الأنابيب في غضون 4 أشهر

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأنابيب السعودية "أنابيب السعودية"، اليوم الاثنين، عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس غلوبال سيرفيس بالأوروجواي بقيمة تقدر بنحو 139 مليون ريال.

وقالت "أنابيب السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، إنها ستورد طلبات شراء الأنابيب في غضون 4 أشهر.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الربع الثالث والربع الرابع للسنة المالية 2022.

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كانت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، قد فازت في مارس الماضي، بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس غلوبال سيرفيس بالأوروغواي بقيمة تقدر بنحو 88.5 مليون ريال.

وفي فبراير الماضي، وقعت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، عقداً مع أرامكو السعودية بقيمة نحو 80.6 مليون ريال.

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