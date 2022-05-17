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ارتفاع أرباح "أماك" 22% إلى 41.8 مليون ريال في الربع الأول 

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أماك
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "أماك" 22% إلى 41.8 مليون ريال في الربع الأول

أرجعته إلى زيادة الإيرادات من المعادن الأساسية نتيجة ارتفاع كميات الإنتاج والبيع

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" ارتفاع أرباح الشركة إلى 41.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها نحو 22%، مقارنة بأرباح قدرها 34.3 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن سبب ارتفاع الأرباح، يعود إلى زيادة الإيرادات من المعادن الأساسية والثمينة نتيجة ارتفاع كميات الإنتاج والبيع وارتفاع متوسط السعر المحقق لمعظم المعادن.

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وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة تسجيل الشركة لحصتها من الرسوم والمصاريف المتعلقة بالطرح العام الأولي، إضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وارتفاع مصروف الزكاة.

وعزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة مع الربع السابق إلى، انخفاض كميات الإنتاج والبيع لمعظم المعادن نتيجة إجراء بعض أعمال الصيانة والتحسينات، فضلا عن ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة تسجيل الشركة لحصتها من الرسوم والمصاريف المتعلقة بالطرح العام الأولي وارتفاع مصروف الزكاة.

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