أرباح النهدي الطبية ترتفع 22% إلى 237.5 مليون ريال بالربع الأول

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة النهدي الطبية ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 21.8% في الربع الأول من 2022، لتصل إلى 237.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 195 مليون ريال أرباحها في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح النهدي الطبية بنسبة 65.85% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 143.2 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة صافي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، جاءت مدفوعة بالنمو في الإيرادات وإجمالي الربح، وتحسن هامش الربح بنسبة 1.6% ليصل إلى 11.4% من الإيرادات مقارنة بـ 9.8% في الربع الأول من عام 2021، مدفوعا بشكل أساسي بتحسن هامش إجمالي الربح بنسبة 1.6% بسبب مزيج المنتجات الإيجابي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 2079.5 مليون ريال، بزيادة قدرها 98.4 مليون ريال مقارنة بـ 1981.1 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قطاع الأدوية الذي تأثر بموجة كورونا الجديدة (متغير Omicron )، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإصابة مقارنة بعام 2021 مع تخفيف القيود المتعلقة بكورونا مثل التباعد الاجتماعي والتجمعات الاجتماعية المحدودة.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 9.2% في الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 851.7 مليون ريال، بزيادة قدرها 72.0 مليون ريال مقابل 779.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق نتيجة نمو المبيعات ومزيج إيجابي من المنتجات.