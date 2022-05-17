أرباح "سدافكو" السنوية تتراجع 19.9% إلى 209 ملايين ريال

أظهرت النتائج المالية السنوية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19.87% في السنة المالية المنتهية 31 مارس 2022، إلى 209.05 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 260.89 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وقالت "سدافكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن أداءها يشهد تحسنا ملحوظا من ربع إلى ربع، حيث سجل الربع الرابع أقوى نتيجة لهذا العام، بسبب المبيعات القوية وزيادة الأسعار ومكاسب الكفاءة.

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وأضافت أنها حققت هامش صافي ربح مُرضيا بنسبة 9.6% بلغ 209 ملايين ريال (مقابل 12.4%، بلغ 261 مليون ريال للعام السابق)، تم تحقيقه على الرغم من الأثر السلبي لمسببات التكاليف الكبيرة، والتي تتمثل بشكل رئيسي في ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية المحلية والدولية، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين بسبب ضريبة القيمة المضافة البالغة 15% لكامل الفترة 12 شهر مقابل 9 شهور للعام الماضي.

وارتفعت مبيعات "سدافكو" بنسبة 3.08% في السنة المالية الماضية إلى نحو 2.17 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.1 مليار ريال في السنة المالية السابقة.

وجاءت زيادة المبيعات نتيجة للتوسع في أعمال المجمدات، وارتفاع قيمة مبيعات الأيسكريم بنسبة 10%، والأجبان بنسبة 7%، ومعجون الطماطم 2%، ومبيعات الطرف الثالث في الشركة البولندية مليكوما.

وأوضحت "سدافكو"، أنها تواصل توليد تدفقات نقدية جيدة من العمليات حيث تم اكتمال المشاريع الرئيسية للشركة مما يقلل احتياجاتها للأنشطة الاستثمارية ولديها مركز نقدي قوي قدره 626 مليون ريال.