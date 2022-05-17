أرباح "صدارة للكيميائيات" تنخفض 97% إلى 46 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت شركة "صدارة للخدمات الأساسية" عن انخفاض أرباح شركتها الأم "صدارة للكيميائيات"، في الربع الأول من العام 2022 بنسبة 97.16% إلى 45.9 مليون ريال، مقارنة بأرباح 1.617 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 197.15 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2021.

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وأوضحت "صدارة للخدمات" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى وجود أرباح تم الاعتراف بها في الربع المماثل من السنة السابقة نتجت من إعادة هيكلة التسهيلات التمويلية بمبلغ 1.05 مليار ريال.

وأشارت الشركة أيضا إلى ارتفاع في تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار اللقيم على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار المنتجات المباعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة.

وانخفضت مبيعات "صدارة للكيميائيات" في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.6% على أساس سنوي إلى 3.9 مليار ريال، قياسا على 4.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.