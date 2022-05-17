"العالمية القابضة" تنجز صفقة "أداني" الهندية بقيمة 7.3 مليار درهم

أعلنت الشركة العالمية القابضة اليوم الثلاثاء، إنجاز صفقة استثمارية بقيمة 7.3 مليار درهم في محفظة مجموعة شركات أداني، وهي شركة "أداني جرين إنرجي ليمتد" وشركة "أداني ليمتد ترانزمشون" وشركة "أداني إنتيربرايز ليمتد".

وستوفر "العالمية القابضة"، ومقرها أبوظبي، رأس مال لكل من "أداني جرين إنرجي ليمتد" و"أداني ليمتد ترانزمشون" و"أداني انتربرايز ليمتد"، وجميعها شركات مدرجة في بورصة بومباي والبورصة الوطنية في الهند من خلال طريق التخصيص التفضيلي.

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وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب، إن هذه الصفقة تمثل 4.87% من إجمالي التجارة بين الإمارات والهند، والتي بلغت 41 مليار دولار بين عامي 2020، و2021.

وأضاف أن الشركة العالمية القابضة ستدعم تسريع خطة نمو مجموعة "أداني" لتزويد البلاد بـ45 غيغاواط (9%) من الطاقة غير الأحفورية في الهند بحلول عام 2030.