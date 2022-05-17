"بيركشاير هاثاواي" تستثمر في "سيتي غروب" و"باراماونت" و"آلي"

كشفت شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة للملياردير وارن بافيت، عن مجموعة من الاستثمارات الجديدة التي تمت في الأشهر القليلة الأولى من العام.

وشملت الاستثمارات حصة بقيمة 2.9 مليار دولار في مجموعة "سيتي غروب" Citigroup كما بنهاية الربع الأول، إضافة إلى استثمار بقيمة 2.6 مليار دولار في "باراماونت" Paramount، وحصة بـ 390 مليون دولار في شركة "آلي" Ally.

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كما كشفت الشركة عن حصص جديدة في شركة McKesson وMarkel وCelanese، بينما لم تعد تعلن عن ممتلكاتها في أسهم Wells Fargo.