"تداول" تعلن استمرار تعليق أسهم شركة الكابلات السعودية

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، عن استمرار تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية في السوق وفقاً لأحكام قواعد الإدراج إلى حين إعلان الشركة عن معالجة امتناع مراجعي حسابات عن إبداء الرأي حول القوائم المالية السنوية للعام 2021.

وذكرت "تداول السعودية"، أنه ورد في تقرير مراجعي حسابات الشركة امتناع عن إبداء رأي حول القوائم المالية.

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كانت "تداول السعودية" قد علقت تداول أسهم شركة الكابلات السعودية بداية من يوم الاثنين 9 مايو 2022 حتى إعلانها عن القوائم المالية السنوية 2021، نظراً لأن شركة الكابلات السعودية لم تلتزم بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2021 خلال المدة النظامية.

وذلك بعد إعلان شركة الكابلات السعودية، عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على موقع "تداول" في الوقت المحدد، وذلك بسبب وجود تغيير في تقرير مراجع الحسابات الخارجي.

وأظهرت النتائج المالية السنوية للشركة زيادة في خسائرها بنسبة 253.2% لتصل إلى نحو 194.31 مليون ريال في 2021، مقارنة بخسائر نحو 55.01 مليون ريال في 2020.