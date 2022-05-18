أرباح "الأبحاث والإعلام" ترتفع 23% إلى 113 مليون ريال في الربع الأول
بدعم نمو الربح الإجمالي وزيادة الإيرادات 31.8%
أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، ارتفاع صافي الأرباح في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23% إلى 112.5 مليون ريال، قياسا على 91.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة في الربع الأول بنسبة 6%، مقارنة مع 106.1 مليون ريال في الربع الأخير من 2021.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية يعود إلى نمو الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 31.8%.
وارتفعت التكاليف المباشرة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.
وزادت الإيرادات بنسبة 31.8% في الربع الأول إلى 786.3 مليون ريال، مقابل 596.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
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