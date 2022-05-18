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أرباح "الأبحاث والإعلام" ترتفع 23% إلى 113 مليون ريال في الربع الأول

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سوق السعودية

أرباح "الأبحاث والإعلام" ترتفع 23% إلى 113 مليون ريال في الربع الأول

بدعم نمو الربح الإجمالي وزيادة الإيرادات 31.8%

دبي - العربية.نت

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أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، ارتفاع صافي الأرباح في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23% إلى 112.5 مليون ريال، قياسا على 91.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة في الربع الأول بنسبة 6%، مقارنة مع 106.1 مليون ريال في الربع الأخير من 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية يعود إلى نمو الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 31.8%.

أرباح "الأبحاث والإعلام" ترتفع 118.6% إلى 537 مليون ريال في 2021 شركات سوق السعودية أرباح "الأبحاث والإعلام" ترتفع 118.6% إلى 537 مليون ريال في 2021

وارتفعت التكاليف المباشرة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.

وزادت الإيرادات بنسبة 31.8% في الربع الأول إلى 786.3 مليون ريال، مقابل 596.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

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