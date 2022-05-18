أرباح "الأبحاث والإعلام" ترتفع 23% إلى 113 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، ارتفاع صافي الأرباح في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23% إلى 112.5 مليون ريال، قياسا على 91.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة في الربع الأول بنسبة 6%، مقارنة مع 106.1 مليون ريال في الربع الأخير من 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية يعود إلى نمو الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 31.8%.

وارتفعت التكاليف المباشرة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.

وزادت الإيرادات بنسبة 31.8% في الربع الأول إلى 786.3 مليون ريال، مقابل 596.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.