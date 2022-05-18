.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "العربية للتعهدات" ترتفع 119% إلى 65 مليون ريال بالربع الأول

  • الخط
العربية للتعهدات الفنية مناسبة
شعار العربية للتعهدات الفنية
سوق السعودية

أرباح "العربية للتعهدات" ترتفع 119% إلى 65 مليون ريال بالربع الأول

بسبب استمرارية التوسع في عمليات التحول الرقمي وزيادة المساحات الإعلانية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي أرباح الشركة العربية للتعهدات الفنية بنسبة 119% في الربع الأول من 2022، لتصل إلى نحو 64.89 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 29.63 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح العربية للتعهدات الفنية بنسبة 8.08% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 70.59 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت الشركة العربية للتعهدات الفنية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى استمرارية التوسع في عمليات التحول الرقمي وزيادة المساحات الإعلانية مما كان له دور مباشر في زيادة قاعدة العملاء لعام 2022 لتشمل قطاعات جديدة.

رئيس صدارة للكيماويات للعربية: 9 اتفاقيات لجذب استثمارات خارجية لتطوير مجمع "بلاسكيم" قصص اقتصادية خاص رئيس صدارة للكيماويات للعربية: 9 اتفاقيات لجذب استثمارات خارجية لتطوير مجمع "بلاسكيم"

وأضافت أن إيرادات الشركة ارتفعت بمعدل 93% للربع الأول من العام الحالي مقارنةً مع الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى ارتفاع صافي الربح من الأعمال الرئيسية من 36.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق إلى 80.7 مليون ريال للربع الأول من 2022، بزيادة 120%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الأوكراني يبدأ بإجلاء جنوده من مصنع آزوفستال الجيش الأوكراني يبدأ بإجلاء جنوده من مصنع آزوفستال
اكتشف المزيد