أرباح "العربية للتعهدات" ترتفع 119% إلى 65 مليون ريال بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح الشركة العربية للتعهدات الفنية بنسبة 119% في الربع الأول من 2022، لتصل إلى نحو 64.89 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 29.63 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح العربية للتعهدات الفنية بنسبة 8.08% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 70.59 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

مادة اعلانية

وقالت الشركة العربية للتعهدات الفنية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى استمرارية التوسع في عمليات التحول الرقمي وزيادة المساحات الإعلانية مما كان له دور مباشر في زيادة قاعدة العملاء لعام 2022 لتشمل قطاعات جديدة.

وأضافت أن إيرادات الشركة ارتفعت بمعدل 93% للربع الأول من العام الحالي مقارنةً مع الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى ارتفاع صافي الربح من الأعمال الرئيسية من 36.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق إلى 80.7 مليون ريال للربع الأول من 2022، بزيادة 120%.