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أرباح "دار الأركان" تقفز 675% إلى 221 مليون ريال في الربع الأول

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شركة دار الأركان جديد
دار الأركان
سوق السعودية

أرباح "دار الأركان" تقفز 675% إلى 221 مليون ريال في الربع الأول

أرجعته إلى ارتفاع مبيعات العقارات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققة قفزة في صافي الأرباح بنسبة 675%، حيث بلغت 221 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 28.5 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وأضافت أن الارتفاع في مصاريف التشغيل وانخفاض إيرادات التأجير، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، تم تعويضه بالانخفاض في أعباء التمويل وكان له الأثر على صافي الربح.

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وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2022 مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع مبيعات العقارات، والانخفاض في تكاليف التشغيل وانخفاض أعباء التمويل.

وذكرت أن ذلك جاء على الرغم من الانخفاض في إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة، وانخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية.

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