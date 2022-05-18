ارتفاع أرباح "أكوا باور" في الربع الأول 9% لـ152 مليون ريال

رتفعت الأرباح الفصلية لشركة أكوا باور 9.2%، إلى 151.8 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، مقابل 139 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس فصلي انخفضت الأرباح 56%، حيث كانت في الربع السابق 338.8 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول من 2022، نحو 516.6 مليون ريال، مقابل 432.4 مليون ريال، في الربع الأول من 2021، بنمو 19.4%.

وأرجعت أكوا باور ارتفاع أرباحها في الربع الأول مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي بشكل رئيسي الى الزيادة في حصة صافي الدخل من الشركات المستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية نتيجة المساهمة من المشاريع التي بدأت التشغيل بعد نفس الربع من السنة الماضية.

كما زاد الدخل التشغيلي الآخر وذلك نتيجة لتعويضات الأضرار المستردة من احد المشاريع؛ الزيادة في الإيرادات الأخرى بشكل رئيسي نتيجة دخل الفائدة على قرض المساهم المقدم لإحدى الشركات المستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية، بالإضافة إلى الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية مقارنة من الربع المماثل من العام السابق، وذلك يعود بشكل رئيس إلى مصاريف برنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين.

وقابل ذلك بشكل جزئي انخفاض إيرادات خدمات إدارة البناء والتطوير عن نفس الربع من السنة الماضية؛ انخفاض إيرادات التأجير التمويلي بصورة رئيسية بسبب الانقطاعات لبعض المشاريع في المغرب.

وذكرت الشركة أن خسائر الصرف الأجنبي ارتفعت بشكل رئيسي بسبب انخفاض قيمة العملة المغربية وزيادة رسوم الزكاة والضرائب والاعتراف بخسارة الاستبعاد لبيع شركة مستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية.

وحول أسباب انخفاض الأرباح مقارنة بالربع السابق قالت أكوا باور إنه يرجع انخفاض إيرادات خدمات إدارة البناء والتطوير؛ انخفاض إيرادات التأجير التمويلي بسبب الانقطاعات لبعض المشاريع في المغرب؛ زيادة رسوم الزكاة والضرائب؛ والاعتراف بخسارة الاستبعاد لبيع شركة مستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية.

وقالت الشركة إن ذلك قابله بشكل جزئي المساهمة الجديدة التي تتضمن إيرادات التشغيل والصيانة من المشاريع التي بدأت التشغيل خلال الربع الرابع من العام 2021م، وعليه لم يتنج عن تلك المشاريع إيرادات ربع كامل حتى الربع الأول من 2022م، بالاضافة الى الزيادة في الدخل التشغيلي الاخر نتيجة لتعويضات الأضرار المستردة.