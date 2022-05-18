ارتفاع خسائر "السعودية للخدمات الأرضية" إلى 19 مليون ريال بالربع الأول 

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للخدمات الأرضية عن الفترة المنتهية في 31 مارس، ارتفاع خسائر الشركة إلى 19 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر قدرها 16.7 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من العام 2022 بمقدار 13.9% مقارنة مع الربع ذاته من العام السابق، يعود إلى زيادة تكلفة التشغيل بمقدار 61.9 مليون ريال لدعم ارتفاع حجم علميات التشغيل الناتجة عن التعافي المستمر لقطاع الطيران واستعدادا للارتفاع المتوقع من جراء الإعلان عن رفع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

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وأضافت الشركة أنها قامت ببيع أسهمها المستثمرة في سوق الأسهم المحلي مما أدى إلى ارتفاع الربح من الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمقدار 19.4 مليون ريال.

كما ارتفعت مصاريف الزكاة بمبلغ 12.2 مليون ريال مقارنة بالربع ذاته من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاض خسائر خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع السابق إلى، خسارة مقدارها 19 مليون ريال بانخفاض قدره 82.1 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بسبب انخفاض الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 40.8 مليون ريال، وانخفاض المصاريف الإدارية العارضة بمبلغ 27.6 مليون ريال.

فيما ارتفعت تكاليف التشغيل بقيمة 7.4 مليون ريال، وذلك استعدادا للارتفاع المتوقع لعمليات التشغيل من جراء الاعلان عن رفع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.