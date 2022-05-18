.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع خسائر "السعودية للخدمات الأرضية" إلى 19 مليون ريال بالربع الأول 

  • الخط
السعودية للخدمات الأرضية
السعودية للخدمات الأرضية
سوق السعودية

ارتفاع خسائر "السعودية للخدمات الأرضية" إلى 19 مليون ريال بالربع الأول

عزته إلى زيادة تكلفة التشغيل بـ 61.9 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للخدمات الأرضية عن الفترة المنتهية في 31 مارس، ارتفاع خسائر الشركة إلى 19 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر قدرها 16.7 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من العام 2022 بمقدار 13.9% مقارنة مع الربع ذاته من العام السابق، يعود إلى زيادة تكلفة التشغيل بمقدار 61.9 مليون ريال لدعم ارتفاع حجم علميات التشغيل الناتجة عن التعافي المستمر لقطاع الطيران واستعدادا للارتفاع المتوقع من جراء الإعلان عن رفع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأضافت الشركة أنها قامت ببيع أسهمها المستثمرة في سوق الأسهم المحلي مما أدى إلى ارتفاع الربح من الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمقدار 19.4 مليون ريال.

ارتفاع خسائر "كهرباء السعودية" في الربع الأول لـ372 مليون ريال شركات سوق السعودية ارتفاع خسائر "كهرباء السعودية" في الربع الأول لـ372 مليون ريال

كما ارتفعت مصاريف الزكاة بمبلغ 12.2 مليون ريال مقارنة بالربع ذاته من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاض خسائر خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع السابق إلى، خسارة مقدارها 19 مليون ريال بانخفاض قدره 82.1 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بسبب انخفاض الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 40.8 مليون ريال، وانخفاض المصاريف الإدارية العارضة بمبلغ 27.6 مليون ريال.

فيما ارتفعت تكاليف التشغيل بقيمة 7.4 مليون ريال، وذلك استعدادا للارتفاع المتوقع لعمليات التشغيل من جراء الاعلان عن رفع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تمديد فترة الوديعة السعودية ينعش الريال اليمني تمديد فترة الوديعة السعودية ينعش الريال اليمني
اكتشف المزيد