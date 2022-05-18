"بروج" تخطط لبيع 10% من أسهمها في طرح عام أولي والإدراج في سوق أبوظبي

تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكتها النمساوية للكيماويات بورياليس لطرح عام أولي لمشروعهما المشترك بروج للبتروكيماويات.

وأعلنت بروج، وهي شركة متخصصة في اللدائن البلاستيكية، اليوم الأربعاء، عن نيتها للطرح في السوق وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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وقالت الشركة، التي تُستخدم منتجاتها في السيارات وتعبئة المواد الغذائية بين أشياء أخرى، إن الطرح سيتألف من ثلاثة مليارات سهم قائم تقريبا، تمثل 10% من رأسمال الأسهم المصدر للشركة.

وأضافت في وثيقة الطرح، أن الاكتتاب في أسهم بروج سيبدأ في 23 مايو ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه للمستثمرين الأفراد وحتى 30 مايو للمؤسسات الاستثمارية.

وتتوقع الشركة أن يسمح بتداول أسهمها في سوق أبوظبي في الثالث من يونيو.

وتخطط "بروج" لدفع حصص أرباح للمساهمين مرتين سنويا، وتعتمد قدرتها على دفع حصص الأرباح على عدد من العوامل مثل خططها للإنفاق الرأسمالي وأحوال السوق.

وللعام المالي 2022، تعتزم "بروج" دفع حصص أرباح بقيمة 325 مليون دولار في سبتمبر، وحصص أرباح قيمتها 650 مليون دولار في مارس العام القادم.

أما للعام المالي 2023، قالت الشركة إنها تخطط لأن تدفع للمساهمين حصص أرباح لا تقل عن 1.3 مليار دولار.