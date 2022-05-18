"غازكو" تربح 73 مليون ريال في الربع الأول بانخفاض 14.3%

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من 2022 بنسبة 14.3% إلى 73 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 85.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "غازكو" بنسبة 68.59% في الربع الأول من 2022، مقارنة بأرباح نحو 43.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح في الربع الأول من 2022 على أساس سنوي، تعود إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات بنحو 8 ملايين ريال المتمثلة بشكل رئيسي في انخفاض توزيعات الأرباح المستلمة من الشركة الوطنية للغازات الصناعية.

ويعود كذلك إلى انخفاض الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة بنحو 5 ملايين ريال بالرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى بنحو مليون ريال.