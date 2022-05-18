.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"غازكو" تربح 73 مليون ريال في الربع الأول بانخفاض 14.3%

  • الخط
شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو - الشعار الجديد
شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"
سوق السعودية

"غازكو" تربح 73 مليون ريال في الربع الأول بانخفاض 14.3%

بسبب انخفاض إيرادات الاستثمارات وحصتها في نتائج أعمال الشركات الزميلة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من 2022 بنسبة 14.3% إلى 73 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 85.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "غازكو" بنسبة 68.59% في الربع الأول من 2022، مقارنة بأرباح نحو 43.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح في الربع الأول من 2022 على أساس سنوي، تعود إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات بنحو 8 ملايين ريال المتمثلة بشكل رئيسي في انخفاض توزيعات الأرباح المستلمة من الشركة الوطنية للغازات الصناعية.

ارتفاع خسائر "كهرباء السعودية" في الربع الأول لـ372 مليون ريال شركات سوق السعودية ارتفاع خسائر "كهرباء السعودية" في الربع الأول لـ372 مليون ريال

ويعود كذلك إلى انخفاض الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة بنحو 5 ملايين ريال بالرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى بنحو مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تمديد فترة الوديعة السعودية ينعش الريال اليمني تمديد فترة الوديعة السعودية ينعش الريال اليمني
اكتشف المزيد