"غوغل" تتهم موسكو بمصادرة أموالها.. وحدتها الروسية مهددة بالإفلاس

قال متحدث باسم شركة "غوغل"، اليوم الأربعاء، إن السلطات الروسية صادرت الحساب المصرفي لفرع الشركة في روسيا، مما جعل من المستحيل على مكتبها مواصلة العمل في البلاد.

جاءت التصريحات بعد أن أعلنت "غوغل روسيا" عن نيتها تقديم طلب إفلاس.

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وأضاف المتحدث: "'غوغل روسيا' نشرت إشعارًا بنيتها التقدم بطلب إفلاس"، وفق ما نقلته "رويترز"

يذكر أنه في مستهل الشهر الجاري، لمّحت السلطات الروسية إلى إمكانية مصادرة أصول تعود لبعض الدول التي تعتبرها معادية لها في روسيا، ردا على اقتراح الإدارة الأميركية بتصفية الأصول المصادرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا.

وقتها اعتبر رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، على قناته في منصة تليغرام، أنه "من العدل، في ما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية وينحدر مالكوها من دول معادية حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات (الاستيلاء على الأصول الروسية)، الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة هذه الأصول".