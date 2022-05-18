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"لوسيد" توقع اتفاقية إنشاء أول مصنع لإنتاج سياراتها في السعودية

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سوق السعودية

"لوسيد" توقع اتفاقية إنشاء أول مصنع لإنتاج سياراتها في السعودية

تستهدف إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً

دبي - العربية.نت

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توقع اليوم مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية، اتفاقية بدء إنشاء أول مصنع إنتاج متكامل لسياراتها الكهربائية في السعودية.

وتستهدف الشركة إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً بعد إكمال مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة الأغلبية في "لوسيد" التي تتداول أسهمها بالسوق الأميركية.

وتعد "لوسيد" المنافس الأميركي لشركة تسلا، وقد استفاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستثمار مبكراً فيها، إذ يمتلك نحو 62% من أسهمها.

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