سوق السعودية
أسمنت نجران تربح 23.28 مليون ريال بتراجع 61% في الربع الأول
بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج
تراجع صافي أرباح شركة أسمنت نجران بنسبة 61.4% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 23.28 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 60.34 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 35.37% في الربع الأول من 2022، مقارنة بأرباح نحو 36.03 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.
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وقالت أسمنت نجران في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع صافي الأرباح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 24.16% في الربع الأول من 2022 إلى 139.87 مليون ريال، مقارنة بنحو 184.43 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
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