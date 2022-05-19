.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسمنت نجران تربح 23.28 مليون ريال بتراجع 61% في الربع الأول 

  • الخط
أسمنت نجران
شركة أسمنت نجران
سوق السعودية

أسمنت نجران تربح 23.28 مليون ريال بتراجع 61% في الربع الأول

بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع صافي أرباح شركة أسمنت نجران بنسبة 61.4% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 23.28 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 60.34 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 35.37% في الربع الأول من 2022، مقارنة بأرباح نحو 36.03 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت أسمنت نجران في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع صافي الأرباح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 24.16% في الربع الأول من 2022 إلى 139.87 مليون ريال، مقارنة بنحو 184.43 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
للتخلص من الحبس الانفرادي.. فيل يقاضي حديقة حيوانات في أميركا للتخلص من الحبس الانفرادي.. فيل يقاضي حديقة حيوانات في أميركا
اكتشف المزيد