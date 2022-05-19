تقرير: تسريب البيانات الخاصة لـ147 شركة من الشرق الأوسط وإفريقيا

كشف تقرير صادر عن شركة "غروب-آي بي"، اليوم الخميس، عن تحميل ونشر البيانات الخاصة لما يصل إلى 147 شركة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على مواقع تسريب المعلومات المتخصصة بهجمات الفدية، خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2021 والربع الأول من عام 2022.

وذكر التقرير أنه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تم نشر بيانات 44 شركة من 4 دول خليجية.

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وأشارت نتائج الإصدار الثاني من التقرير إلى أن إمبراطورية برامج الفدية الخبيثة حافظت على سلسلة انتصاراتها، حيث ارتفع متوسط الطلب على هذه البرمجيات بنسبة 45% لتبلغ قيمتها 247 ألف دولار خلال العام 2021. كما أصبحت عصابات برامج الفدية أكثر جشعاً منذ عام 2020.

ووفقاً للتحليلات الخاصة بأكثر من 700 هجوم خلال العام 2021، قدر خبراء التحاليل الجنائية الرقمية والاستجابة للحوادث لدى شركة "غروب-آي بي" أن متوسط الطلب على برمجيات الفدية بلغ 247 ألف دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 45% مقارنة بعام 2020.

وتطورت برمجيات الفدية حيث باتت تمتاز بمستويات أعلى من التعقيد الأمر الذي يتجلى بوضوح في زمن تعطل أعمال ضحايا هذه الهجمات، والذي ارتفع من 18 يوماً خلال العام 2020 إلى 22 يوماً في العام 2021.