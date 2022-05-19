شكوى ضد "أمازون" بزعم التمييز ضد العاملات الحوامل والمعاقات

تقدمت وكالة في ولاية نيويورك الأميركية، بشكوى إدارية ضد شركة أمازون، زاعمة أن عملاق التجارة الإلكترونية مارس التمييز ضد العاملات الحوامل والمعاقات من خلال حرمانهن من التسهيلات المعقولة وإجبارهن على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، حسبما أعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول.

ولدى أمازون أكثر من 39 ألف موظف في جميع أنحاء نيويورك، فيما يقرب من 20 موقع عمل، والتي توظف مستشارين داخليين يقومون بتقييم طلبات الإقامة، وفقا لبيان صادر عن مكتب هوشول.

مادة اعلانية

وذكرت "أسوشيتد برس"، أن قسم حقوق الإنسان بولاية نيويورك، الوكالة التي قدمت الشكوى، تزعم أن "أمازون" لديها سياسة تسمح للمديرين في الموقع بتجاوز توصيات الاستشاريين، ما أدى إلى رفض طلبات عمال.

ويتطلب قانون الولاية من جميع أصحاب العمل توفير أماكن إقامة معقولة للعاملات الحوامل والمعوقات. وقال مكتب الحاكمة إن هناك 3 طلبات منفصلة من حوامل أو معاقات تم رفضها.

وتزعم الشكوى أيضا أنه بموجب سياسة "أمازون"، يُجبر الموظفون ذوو الإعاقة على أخذ إجازة طبية غير مدفوعة الأجر حتى عندما يكون مستشار الإقامة "قد حدد مكان إقامة معقول يسمح للموظف بأداء الوظائف الأساسية لمنصبه دون عبء لا داعي له"، حسبما أفاد المكتب في بيان.

وشدد على أن مثل هذه الممارسات تنتهك قانون الولاية.