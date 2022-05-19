"أسمنت تبوك" تخسر 6.9 مليون ريال في الربع الأول من 2022
مقارنة بأرباح 10.1 مليون ريال سجلتها خلال الفترة ذاتها من 2021
أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت تبوك عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022، تسجيل الشركة خسائر قدرها 6.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح بلغت نحو 10.1 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن سبب تسجيل الخسائر يعود إلى انخفاض متوسط سعر البيع، وارتفاع تكلفة الايرادات نتيجة إجراء الصيانة الدورية للفرن وخطوط الانتاج خلال شهر يناير 2022، فضلا عن انخفاض الإيرادات الاخرى.
وأرجعت الشركة سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض متوسط سعر البيع، وارتفاع تكلفة الايرادات نتيجة إجراء الصيانة الدورية للمصنع خلال شهر يناير 2022، علاوة على انخفاض الإيرادات الأخرى.
وذكرت الشركة أن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة، بلغت 1260.53 مليون ريال، مقابل 1259.09 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
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