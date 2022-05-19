"ألفا ظبي" تستثمر 9.2 مليار درهم في صندوق لرأس المال المخاطر 

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، التزامها باستثمار 9.2 مليار درهم في صندوق رأس المال المخاطر "ألفا ويف فينتشرز2" الذي أطلقته شركتا "شيميرا كابيتال" و"ألفا ويف غلوبال" مطلع العام الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان على سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، إن إجمالي الالتزام يتضمن مساهمة بقيمة 2.6 مليار درهم، والتزاما رأسماليا غير مسحوب بقيمة 6.6 مليار درهم سيتم سحبها على امتداد فترة الاستثمار في الصندوق.

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وأضافت أن التزامها يسهم في تحسين نطاق ووزن محفظتها المتوازنة عبر تنويع قطاعات عملها ومناطق نشاطها وزيادة حجمها، إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات إليها وتوسيع نطاق وصولها عبر الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأشارت "ألفا ظبي" إلى أن هذا الاستثمار يدعم التزامها باستقدام أفضل التقنيات والابتكارات إلى أبوظبي ورفد المنظومة الاستثمارية للشركة بالاستفادة من أوجه التآزر ودمج التقنيات الابتكارية عبر مجموعة الشركات التابعة لها، بما يسهم في تعزيز إمكاناتها وعروضها.

وبيّنت أن "أفا ويف فينتشرز2"، الذي بدأ استثماراته بالفعل، يعتبر صندوقا عالميا للاستثمارات في الشركات الخاصة متعددة الأطوار مع التركيز بصورة خاصة على الشركات النامية في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الخدمات المالية.

ولفتت "ألفا ظبي" إلى أن التركيز الاستثماري للصندوق يتماشى مع استراتيجيتها والتي تركز في جانب كبير منها على الاستثمار في التقنيات الابتكارية لدعم طموح الإمارات في خلق اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على التكنولوجيا ويعزز ثقافة الابتكار.

وأضافت أن الصندوق يستهدف الاستثمارات الفريدة في الشركات المتميزة التي يعتمد نموها على توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، والتي تقوم بتوفير حلول الابتكار لأبرز المشكلات المحلية والإقليمية.