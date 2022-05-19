"ماستركارد" و"أوباي" توفران حلول دفع جديدة.. تعرف عليها

أعلنت شركة ماستركارد وعملاق التكنولوجيا المالية "أوباي" OPay عن تعاونهما لتعزيز منظومة المدفوعات غير النقدية في جميع أنحاء شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وفقا لبيان صادر اليوم الخميس، يتيح هذا التعاون لعملاء وتجار "OPay" في المنطقة بما في ذلك دول الجزائر والمغرب ومصر ونيجيريا وإثيوبيا وكينيا وباكستان وجنوب إفريقيا ودولة الإمارات، التعامل مع علامات تجارية وشركات في أي مكان بالعالم، وذلك بفضل حلول الدفع الافتراضي من "ماستركارد" المتصلة بمحفظة "OPay" الإلكترونية.

مادة اعلانية

وأوضح البيان، أن المرحلة الأولى من تلك الشراكة، تشمل استفادة عملاء "OPay" من حلول الدفع الافتراضي من "ماستركارد"، المرتبطة بمحافظ "OPay" الخاصة بهم، للتسوق لدى علامات تجارية عالمية مشهورة في ميادين الترفيه والسفر والإقامة والتسلية وخدمات البث وغير ذلك.

وتتوافر الخدمة سواء امتلك العميل حساباً مصرفياً أم لا، وتسمح لأصحاب الأعمال الصغيرة بالشراء من الموردين في الخارج والدفع باستخدام حل الدفع الافتراضي الآمن.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق لدى "ماستركارد" في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، آمنة أجمل، إن "تعاوننا مع (OPay) يأتي ليؤكد التزامنا بدعم مزودي المدفوعات في جميع أنحاء العالم، ومساعدتهم على إنشاء نظام دفع عالمي مترابط، تستفيد منه شريحة واسعة من المستهلكين ذوي الاحتياجات المميزة".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمنصة "OPay"، ياهوي زو: "يسعدنا التعاون مع (ماستركارد) خلال مسيرتنا لتعزيز الشمول المالي، وذلك لأهميته في فتح أبواب الاقتصاد العالمي أمام المزيد من المستهلكين والشركات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية ".