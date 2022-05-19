3 عوامل تهبط بأرباح "ساكو" 93% في الربع الأول

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" بنسبة 92.9% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 1.11 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 15.6 مليون ريال أرباحها في الربع الأول من 2021، ومقابل خسائر نحو 44.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "ساكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 5%، وارتفاع تكلفة الاستيراد والشحن، بالإضافة إلى ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية والمرتبطة بعمليات تطوير المستودعات وسلاسل الإمداد للشركة.

مادة اعلانية

وانخفضت مبيعات "ساكو" إلى 319.5 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 336.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.