.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

3 عوامل تهبط بأرباح "ساكو" 93% في الربع الأول

  • الخط
ساكو
شعار الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"
سوق السعودية

3 عوامل تهبط بأرباح "ساكو" 93% في الربع الأول

انخفضت المبيعات بنسبة 5%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" بنسبة 92.9% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 1.11 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 15.6 مليون ريال أرباحها في الربع الأول من 2021، ومقابل خسائر نحو 44.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "ساكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 5%، وارتفاع تكلفة الاستيراد والشحن، بالإضافة إلى ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية والمرتبطة بعمليات تطوير المستودعات وسلاسل الإمداد للشركة.

وانخفضت مبيعات "ساكو" إلى 319.5 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 336.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصريحات أردوغان تثير الشكوك.. ما الموقف التركي من انضمام فنلندا والسويد للناتو؟ تصريحات أردوغان تثير الشكوك.. ما الموقف التركي من انضمام فنلندا والسويد للناتو؟
اكتشف المزيد