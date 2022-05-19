سوق السعودية
3 عوامل تهبط بأرباح "ساكو" 93% في الربع الأول
انخفضت المبيعات بنسبة 5%
تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" بنسبة 92.9% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 1.11 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 15.6 مليون ريال أرباحها في الربع الأول من 2021، ومقابل خسائر نحو 44.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.
وقالت "ساكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 5%، وارتفاع تكلفة الاستيراد والشحن، بالإضافة إلى ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية والمرتبطة بعمليات تطوير المستودعات وسلاسل الإمداد للشركة.
مادة اعلانية
وانخفضت مبيعات "ساكو" إلى 319.5 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 336.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
اقرأ أيضاً
-
"أسمنت تبوك" تخسر 6.9 مليون ريال في الربع الأول من 2022مقارنة بأرباح 10.1 مليون ريال سجلتها خلال الفترة ذاتها من 2021 شركات
-
عمومية "العقارية" توافق على زيادة رأس المال إلى 3.75 مليار ريالعن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.593 مليار ريال شركات
-
خسائر فادحة تعمّق أزمة "وول ستريت".. والمؤشرات تهوي بنسب اقتربت من 5%تارغت تخسر ربع القيمة السوقية لأسهمها.. وقلق بشأن الاقتصاد الأميركي أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية