"إنفستكورب" البحرينية تدرس إدراج شركة أغراض خاصة في الإمارات
تبحث مع بنوك استثمارية جمع 250 مليون دولار لإنشاء الشركة
تدرس شركة إنفستكورب البحرينية إنشاء شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، بهدف إدراجها في الأسواق الإماراتية، بحسب ما قالته مصادر لـ"بلومبرغ".
وأضافت المصادر أن "إنفستكورب" تبحث مع بنوك استثمارية من بينها Moelis & Co، لإنشاء الشركة على مستوى إقليمي تَجمع نحو 250 مليون دولار، مؤكدة أن المحادثات مازالت أولية.
وكانت "إنفستكورب" أعلنت العام الماضي عن عزمها إلغاء إدراجها في بورصة البحرين بعد 15 عاما على إدراجها.
وجرى إدراج الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية منذ فبراير 2006.
وتعمل الشركة ضمن قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على القطاع المالي.
كما يوجد به 45 شركات تابعة تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وجزر البريطانية والبلدان الاسكندنافية، جنوب أوروبا وأوروبا الغربية.
ويقع مقر انفستكورب في المنامة، البحرين، وتم تأسيسها في يناير 1982.
وتستهدف شركة إنفستكورب القابضة صفقات أكبر في مجال الأسهم الخاصة "الاستثمار المباشر"، في أميركا الشمالية حيث تسعى إلى زيادة الأصول المدارة إلى 50 مليار دولار.
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