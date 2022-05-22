أرباح "مهارة" تتراجع 21% إلى 24.8 مليون ريال في الربع الأول

تراجع صافي أرباح شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" بنسبة 20.75% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 24.82 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة مقارنة بنحو 31.32 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "مهارة" بنسبة 36.8% في الربع الأول من 2022، مقابل صافي ربح نحو 39.29 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت "مهارة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، تأثر بالنتائج المرحلية للشركات التي تم إنشاؤها والشركات المستحوذ عليها حديثا والتي لا تزال في مرحلة البناء وإعادة الهيكلة ومن المتوقع التحسن التدريجي لنتائجها في الفترات القادمة.

وذكرت أن المصاريف الإدارية والعمومية ارتفعت بقيمة 5.7 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك بشكل رئيسي نتيجة توحيد القوائم المالية مع الشركات المستحوذ عليها.