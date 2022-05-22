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أسمنت ينبع توقف خط الإنتاج الرابع للصيانة المجدولة

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أسمنت ينبع
شركة أسمنت ينبع
سوق السعودية

أسمنت ينبع توقف خط الإنتاج الرابع للصيانة المجدولة

لرفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت ينبع عن قيامها بإيقاف مجدول لخط الإنتاج الرابع لغرض إجراء أعمال الصيانة المجدولة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن أعمال الصيانة ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

وتوقعت أن يستمر هذا التوقف المُدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام الحالي قرابة 25 يوماً ابتداءً من يوم الأحد 22 مايو 2022.

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وأوضحت أنه لا يوجد أثر ينعكس على البيانات المالية للشركة، ولن تتاثر أسعار البيع ولا خدمة العملاء خلال فتره التوقف نظراً للمخزون الاستراتيجي الذي تحتفظ به الشركة.

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