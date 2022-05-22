.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" في الربع الأول 25% لـ60 مليون ريال

  • الخط
بدجت السعودية
بدجت السعودية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" في الربع الأول 25% لـ60 مليون ريال

بلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة في الربع الأول 64.1 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) الفصلية 24.7% في الربع الأول من 2022، إلى 60.2 مليون ريال، مقابل 48.3 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

كما ارتفعت الأرباح على أساس فصلي بنسبة 16.6%، حيث كانت في الربع السابق 51.7 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة في الربع الأول 64.1 مليون ريال، مقابل 50.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2021، بنمو 27.6%.

وأرجعت "بدجت السعودية" نمو الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب والتحسن في إيرادات الإيجار القصير الأجل وكذلك الطلبات الجديدة وتجديد العقود في تأجير السيارات الطويل الأجل خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطأ سوفيتي ارتكبه بوتين في أوكرانيا خطأ سوفيتي ارتكبه بوتين في أوكرانيا
اكتشف المزيد