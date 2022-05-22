ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" في الربع الأول 25% لـ60 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) الفصلية 24.7% في الربع الأول من 2022، إلى 60.2 مليون ريال، مقابل 48.3 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

كما ارتفعت الأرباح على أساس فصلي بنسبة 16.6%، حيث كانت في الربع السابق 51.7 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة في الربع الأول 64.1 مليون ريال، مقابل 50.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2021، بنمو 27.6%.

وأرجعت "بدجت السعودية" نمو الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب والتحسن في إيرادات الإيجار القصير الأجل وكذلك الطلبات الجديدة وتجديد العقود في تأجير السيارات الطويل الأجل خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.