ارتفاع أرباح "نادك" في الربع الأول 137% إلى 15 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) الفصلية 137.3 % في الربع الأول من 2022، إلى 15.1 مليون ريال، مقابل 6.4 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وكانت "نادك" قد تكبدت خسائر في الربع السابق.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة في الربع الأول 25.5 مليون ريال، مقابل 15.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بنمو 65.9%.

وأرجعت "نادك" نمو الأرباح في الربع الأول الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي يعود إلى ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الحالي بنسبة 13.22٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة زيادة مبيعات قطاع الألبان والأغذية بنسبة 12.57٪ والقطاع الزراعي بنسبة 32.72٪.

وذكرت أن هذه الأرباح جاءت على الرغم من وجود عوامل أخرى أثرت بشكل سلبي على صافي ربح الربع الحالي منها ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 0.89٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة في تكلفة المواد.

وارتفعت مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 3.85٪ و3.69٪ على التوالي بسبب الزيادة في مصاريف منافع الموظفين، كما ارتفعت المصاريف الأخرى في الربع الحالي بمقدار 1.01 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة لانخفاض ربح المنتجات الثانوية.

وارتفع مجمل الربح خلال الربع الحالي بنسبة 10.09٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة 13.22٪.

وقالت "نادك" إن صافي الربح من قطاع الألبان والتصنيع الغذائي ارتفع بنسبة 97.38٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات التي قابلها جزئياً زيادة في خسائر قطاع المنتجات الزراعية بنسبة 77.51٪.