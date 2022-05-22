الاتصالات السعودية تقود تحالفاً لتأسيس شركة حوسبة سحابية برأسمال 894 مليون ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة eWTP Arabia للابتكار التقني المحدودة (eWTPA) وشركة علي بابا كلاود (سنغافورة) الخاصة المحدودة "علي بابا كلاود" والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي- "سكاي" والشركة السعودية لتقنية المعلومات- "سايت" لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال الحوسبة السحابية.

وقالت "إس تي سي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تأسيس الشركة الجديدة ينسجم مع النمو المتوقع والطلب المتزايد على خدمات ومنتجات الحوسبة السحابية العامة، ويتوافق مع استراتيجية التوسع والنمو لـ"إس تي سي"، ومع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتوطين خدمات الحوسبة السحابية فائقة السعة (hyperscaler) وسيقع المركز الرئيسي للشركة الجديدة في السعودية.

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ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 894 مليون ريال.

وتتوزع حصص الشركة الجديدة على "إس تي سي" 55%، وشركة "eWTPA" بنسبة 27% وعلي بابا كلاود 10%، وسكاي 4%، بالإضافة إلى سايت 4%.

وستقوم "إس تي سي" بتمويل حصتها من هذا الاستثمار والبالغة 491.7 مليون ريال من مصادرها الذاتية.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي للشركة الجديدة إيجابياً على "إس تي سي" على المدى الطويل.

ويتطلب تأسيس الشركة الجديدة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وإكمال شروط اتفاقية الشراكة.

الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة شريك محدود في eWTPA من خلال شركات تابعة له ويملك كامل أسهم شركتي سكاي وسايت.

وأوضحت الاتصالات السعودية، أن الصندوق يعتبر طرفاً ذا علاقة، حيث إن الصندوق من كبار مساهمي "إس تي سي" بنسبة ملكية 64% ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين عن الصندوق وهم الدكتور خالد بن حسين بياري، ويزيد بن عبدالرحمن الحميد، ورانيا بنت محمود نشار، وأردنت راوتينبيرق، وسانجاي كابور.

وسيتم رفع توصية للجمعية العامة لـ"إس تي سي" والتي سيتم تحديد تاريخ انعقادها في وقت لاحق، للتصويت على ترخيص هذا التعامل وفقاً للوائح والأنظمة ذات الصلة.