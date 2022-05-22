تراجع الأرباح الفصلية لشركة "بروج" 14% لـ359 مليون دولار

قبيل بدء الاكتتاب العام لأسهم شركة بروج للبتروكيماويات في أبوظبي، غداً الاثنين، أعلنت الشركة تراجع أرباحها الفصلية 14%، لتلامس 360 مليون دولار.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى انخفاض هامش الربحية إلى 45% مقارنة مع 48%، في الفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع التكاليف المباشرة بنسبة أكبر من ارتفاع الإيرادات، كما ارتفعت تكاليف البيع والتوزيع بنسبة 62%، لتصل إلى 175 مليون دولار.

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وارتفعت تكاليف البيع والتوزيع بنسبة 62% لتصل إلى 174 مليون دولار، مقابل 107.5 مليون دولار خلال الربع المماثل من العام السابق.

كما ارتفع صافي تكاليف التمويل إلى 12.2 مليون دولار مقابل 1.4 مليون دولار خلال الربع المقابل من العام الماضي، بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة 2.3 مليون دولار مقابل لا شيء خلال الربع الأول 2021.

وتطرح الشركة 3 مليارات سهم للاكتتاب العام يوم غد تمثل 10% من رأسمالها.