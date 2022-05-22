توصية بزيادة رأسمال "عناية للتأمين" 300 مليون ريال عبر طرح أسهم أولوية

قالت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، إن مجلس إدارتها وافق على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن الهدف من زيادة رأس المال دعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش الملاءة المالية.

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وأشارت إلى أن زيادة رأس مال خاضعة لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأفادت الشركة بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وذكرت أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح، وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.