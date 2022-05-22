خسائر "مدينة المعرفة" ترتفع 41.5% إلى 6.7 مليون ريال بالربع الأول
بسبب انخفاض الإيرادات بنسبة 36%
ارتفعت خسائر شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بنسبة 41.46% في الربع الأول من 2022، إلى 6.73 مليون ريال، مقارنة بنحو 4.76 مليون ريال في الربع الأول من 2021.
وعلى أساس ربعي، انخفضت خسائر "مدينة المعرفة" بنسبة 65.5% في الربع الأول من 2022، مقارنة بخسائر نحو 19.51 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع الخسائر في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات.
تراجعت إيرادات مدينة المعرفة الاقتصادية بنسبة 36% في الربع الأول من 2022، إلى 15.73 مليون ريال مقارنة بنحو 24.6 مليون ريال إيراداتها في الربع الأول من 2021.
كما انخفض أيضاً مجمل الربح في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمقدار 1.7 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن إيرادات الربع المماثل في العام السابق شملت مبيعات معظم الوحدات السكنية العائدة لأحد مشاريع الشركة المدرة للدخل.
وبدأت المجموعة اعتباراً من شهر ديسمبر 2021 ببيع وحدات سكنية في مشروع "تاون هاوس" الأمر الذي سيكون له تأثير ايجابي على إيرادات الفترات القادمة.
علاوة على ذلك، ونظراً للبدء بعمليات الإنشاء في مشروعين رئيسيين للشركة، ملتقى مدينة المعرفة وبوابة المدينة، فقد زادت المصاريف التشغيلية، الأمر الذي أدى إلى زيادة صافي الخسارة.
وبلغت قيمة الخسائر المتراكمة نحو 323.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2022، تمثل نسبة 9.54% من رأس المال البالغ نحو 3.393 مليار ريال.
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