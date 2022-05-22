ماسك يفجّر مفاجأة جديدة في صفقة "تويتر".. هل تنتهي بالفشل؟

عمق إيلون ماسك حالة عدم اليقين بشأن عرضه البالغة قيمته 44 مليار دولار للاستحواذ على "تويتر"، بتلميحه إلى أنه يجب خفض قيمة العرض وفق نسبة الحسابات المزيفة على المنصة، ووصف افتقار شركة "تويتر" إلى تفسير حول تقديراتها بأنه أمر "مريب للغاية".

عبر ماسك يوم السبت الماضي، عن اتفاقه في الرأي مع المعلق المحافظ إيان مايلز تشيونغ الذي غرد قائلاً: "إذا كان 25٪ من المستخدمين روبوتات، فإن صفقة الاستحواذ على تويتر يجب أن تكلف 25٪ أقل".

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فأجاب ماسك: "بالتأكيد".

كان ماسك قد علق صفقة شراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم، إلى أن تثبت إدارة المنصة أن 5٪ فقط من المستخدمين وهميون، وهي النسبة التي حاججت بها إدارة الشركة.

وفي حديثه لبودكاست "All-In" يوم الاثنين، قال ماسك إن الرقم من المرجح أن يكون أعلى "بأربع أو خمس مرات".

التخفيض بنسبة 25٪ من شأنه أن يهبط بقيمة العرض إلى 33 مليار دولار، وهو مبلغ أقرب بكثير للقيمة السوقية الحالية لـ"تويتر" التي تقل قليلاً عن 30 مليار دولار. وقد أغلقت أسهم تويتر يوم الجمعة في نيويورك عند 38.29 دولار، بحسب Business Insider.

شكك ماسك في وقت سابق في عدم قدرة تويتر على تقديم تفسير بشأن تقديرها لنسبة الحسابات الوهمية عند أقل من 5%، قائلا إنه ليس لديه حافز للتعامل مع تلك الحسابات.

وقال ماسك: "إنني قلق من أن تويتر لديها عامل مثبط لتقليل الحسابات المزيفة، لأن ذلك يقلل من المستخدمين اليوميين المتصورين".

وردًا على المستخدم الذي سأل عما إذا كانت إدارة تويتر على تواصل معه، أجاب ماسك: "لا، ما زالوا يرفضون شرح كيف يقدرون أن 5٪ من المستخدمين اليوميين مزيفون! أمر مريب للغاية".

No, they still refuse to explain how they calculate that 5% of daily users are fake/spam! Very suspicious. — Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2022

يمثل الاقتراح أحدث تصعيد في الخطاب ضمن عملية استحواذ مضطربة، ودفع ماسك إلى تذكير المستثمرين بأولوياته تجاه شركتيه الأخريين تسلا و SpaceX.

اقترح ماسك سابقًا أخذ عينة من 100 مستخدم لتحديد عدد الحسابات الوهمية على المنصة، ورد على تفسير الرئيس التنفيذي للشركة Parag Agrawal حول سبب عدم إمكانية ذلك، باستخدام رمز تعبيري غير لائق.