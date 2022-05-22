"أميانتيت" تعلن قبول ورفض بعض اعتراضاتها في قضية الإقرارات الزكوية

قالت شركة أميانتيت العربية السعودية إن الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل عقدت مساء الخميس الماضي، وقد أصدرت قرارها بقبول بعض اعتراضات الشركة على البنود المذكورة في الاعتراضات ورفض بعض البنود الأخرى.

وذكرت أنه توجد إمكانية طلب استئناف القرار خلال 30 يوماً من تاريخ تحديد الدائرة لاستلام القرار وهو يوم الثلاثاء بتاريخ 01-11-1443هـ الموافق 31-05-2022.

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تعود القضية إلى 20 ديسمبر 2020م، حينما استلمت خطابات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ وقدره 231 مليون ريال عن الأعوام من 2015 إلى 2018.