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"أنابيب السعودية" تفوز بعقد من أرامكو بـ97 مليون ريال

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الأنابيب السعودية
الأنابيب السعودية
سوق السعودية

"أنابيب السعودية" تفوز بعقد من أرامكو بـ97 مليون ريال

مدة العقد تمتد إلى 10 أشهر

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب، اليوم الأحد، عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بـ 97 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، إن مدة العقد تمتد إلى 10 أشهر اعتبارا من اليوم، موضحا أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الأول والربع الثاني للسنة المالية 2023.

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والأسبوع الماضي، أعلنت "أنابيب السعودية" عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس غلوبال سيرفيس بالأوروغواي بقيمة تقدر بنحو 139 مليون ريال، وستقوم بتوريد طلبات شراء الأنابيب في غضون 4 أشهر.

كانت الشركة، قد فازت في مارس الماضي، بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس غلوبال سيرفيس بالأوروغواي بقيمة تقدر بنحو 88.5 مليون ريال.

وفي فبراير الماضي، وقعت أنابيب السعودية عقداً مع أرامكو السعودية بقيمة نحو 80.6 مليون ريال.

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