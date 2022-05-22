"سهل" تربح 32.4 مليون ريال في الربع الأول بتراجع 9.8%

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 32.36 مليون ريال مقابل 29.47 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سهل" بنسبة 61.03% مقارنة بصافي ربح نحو 20.09 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت "سهل" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي في ارتفاع الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الربح المحقق من ارتفاع القيمة العادلة للمشتقات المالية الخاصة بتحوط الشركة تجاه مخاطر ارتفاع كلفة التمويل.

وتراجع إجمالي ربح العمليات بنسبة 0.45% في الربع الأول من 2022 إلى نحو 56.89 مليون ريال، مقارنة بنحو 57.15 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.