.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ميدغلف" تتحول لخسارة بـ56.7 مليون ريال بالربع الأول من 2022

  • الخط
ميدغلف للتأمين
ميدغلف للتأمين
سوق السعودية

"ميدغلف" تتحول لخسارة بـ56.7 مليون ريال بالربع الأول من 2022

بسبب انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 80.5%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحولت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" إلى تحقيق صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة نحو 56.65 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقابل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 6.81 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2021.

وقالت "ميدغلف للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي لصافي الخسارة خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 80.5%.

وأضافت أن ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، بنسبة 305% يعود إلى المكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.

200 مليار دولار حجم الإنفاق على الألعاب في 2022.. هذه حصة العرب! قصص اقتصادية تكنولوجيا 200 مليار دولار حجم الإنفاق على الألعاب في 2022.. هذه حصة العرب!

وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 204.26 مليون ريال تمثل نسبة 19.45% من رأس المال البالغ نحو 1.05 مليار ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صحيفة لوموند: الدبابات نقطة ضعف القوات الروسية في أوكرانيا صحيفة لوموند: الدبابات نقطة ضعف القوات الروسية في أوكرانيا
اكتشف المزيد