"ميدغلف" تتحول لخسارة بـ56.7 مليون ريال بالربع الأول من 2022
بسبب انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 80.5%
تحولت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" إلى تحقيق صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة نحو 56.65 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقابل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 6.81 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2021.
وقالت "ميدغلف للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي لصافي الخسارة خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 80.5%.
وأضافت أن ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، بنسبة 305% يعود إلى المكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.
وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 204.26 مليون ريال تمثل نسبة 19.45% من رأس المال البالغ نحو 1.05 مليار ريال.
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