أرباح "بن داود" ترتفع 5% إلى 65.5 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت شركة بن داود القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 5.3% إلى 65.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح قدرها 62.1 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن إيرادات الربع الأول من عام 2022 بلغت 1.175مليار ريال، بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وأوضحت أن هذه الزيادة في الإيرادات تعود بشكل رئيسي إلى عودة موسمي شعبان والعودة إلى المدرسة، مضيفة أنه علاوة على ذلك، استفادت متاجر الشركة في الحرمين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، من رفع كافة القيود على أداء مناسك العمرة.

وقالت إن ذلك جاء على الرغم من انخفاض هامش الربح الإجمالي إلى 32.6% في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض طفيف عن الهامش المسجل للفترة ذاتها من العام السابق 33.2%، وذلك مع استئناف الحملات التسويقية المعتادة.

ولفت إلى إلى ارتفاع النفقات التشغيلية في الربع الأول 312.8 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 288.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021.

وتعكس الزيادة على أساس سنوي تأثير النفقات الإضافية المترتبة على افتتاح المتاجر الجديدة خلال العام 2021.