المركزي السعودي يوافق على تخفيض رأسمال "سلامة للتأمين" بـ150 مليون ريال

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني "سلامة" عن استلامها خطاب البنك المركزي السعودي المتضمن موافقته على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 150 مليون ريال بحيث يصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض 100 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن البنك المركزي السعودي وافق على استخدام كامل رصيد الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة. كما وافق على تعديل مادة رأس المال في النظام الأساسي للشركة.

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كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس المال بنسبة 60% ليصبح 100 مليون ريال مقارنة بقيمة 250 مليون ريال قبل التخفيض.

وذكرت الشركة أنها تهدف من إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشياً مع المادة 150 من نظام الشركات الجديد تغطية الخسائر المتراكمة والناتجة بشكل رئيس عن الزيادة في المطالبات المتكبدة، والزيادة في الاحتياطيات الفنية الأخرى وفي مصاريف الاكتتاب الأخرى، وفي المصاريف العمومية والإدارية.