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"دريك آند سكل" تسجل خسائر بـ52.5 مليون درهم في الربع الأول

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دريك آند سكل
دريك آند سكل
سوق دبي

"دريك آند سكل" تسجل خسائر بـ52.5 مليون درهم في الربع الأول

أرجعتها إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 48%

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية لشركة "دريك آند سكل" للربع الأول من العام الجاري، تسجيل الشركة خسائر قدرها 52.5 مليون درهم، مقارنة بأرباح قدرها 115.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، أن سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الأول من 2022، يعود إلى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 48% مقارنة بالربع الأول من العام 2021، فضلا عن انخفاض الدخل الآخر إلى 20 مليون درهم قياسا بـ170.1 مليون درهم خلال الربع المماثل من العام السابق.

كما يعود إلى ارتفاع مخصص المصاريف المرتبطة بصرف قيمة الكفالات إلى 36 مليون درهم مقارنة بـ13.6 مليون درهم خلال الربع المقارن من العام 2021، وارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 10% لتصل إلى 23.2 مليون درهم مقابل 21.1 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

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