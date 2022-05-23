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خسائر "سابتكو" تتراجع 96.2% إلى 2.1 مليون ريال في الربع الأول

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الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
جانب من أعمال الشركة السعودية للنقل الجماعي
سوق السعودية

خسائر "سابتكو" تتراجع 96.2% إلى 2.1 مليون ريال في الربع الأول

بدعم من ارتفاع الإيرادات نتيجة لعودة نشاط خدمات النقل داخل المدن وما بين المدن والنقل الدولي

دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو بنسبة 96.16% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 2.09 مليون ريال، مقارنة بنحو 54.45 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وانخفضت خسائر "سابتكو" بنسبة 96.9% مقارنة بخسائر نحو 67.57 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الأرباح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى 4 عوامل هي ارتفاع الإيرادات نتيجة لعودة نشاط خدمات النقل داخل المدن وما بين المدن والنقل الدولي مع استمرار التقييد بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فيروس كورونا، وانخفاض في خسائر مشروع مشترك، وارتفاع الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى تضمن فترة المقارنة تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.

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وقالت "سابتكو"، إنه تم احتساب خسارة السهم خلال الفترة الحالية على أساس خسارة الفترة للمساهمين في الشركة الأم البالغة نحو 3.54 مليون ريال مقابل خسارة الفترة المماثلة للمساهمين في الشركة الأم البالغة نحو 53.6 مليون ريال.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 203.89 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2022، تمثل نسبة 16.3% من رأس المال البالغ 1.25 مليار ريال.

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