دائرة الاستئناف تؤيد إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية لـ"وفا للتأمين"
وتعيين وليد بن محمد سبحي أمينا للإجراء
أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، اليوم الاثنين، عن صدور حكم دائرة الاستئناف الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض القاضي بتأييد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وإفتتاح إجراء التصفية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين".
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه وفقاً للحكم تم تعيين وليد بن محمد سبحي أمينا للإجراء، وفقاً لمهام وصلاحيات وواجبات الأمين الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الافلاس.
كانت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، قد أعلنت عن استئناف الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية.
وأضافت الشركة في بيان سابق، أنّه تمّ تقديم بعض الاعتراضات منها ومن قبل رئيس مجلس إدارة الشركة من خلال الاستئناف على الحكم القاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية.
-
"ساتورب" تتحول للربحية بـ1.43 مليار ريال في الربع الأولبسبب تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات والزيادة العالية في الإنتاجية شركات
-
طيران الجزيرة للعربية: نحصل على دعم 10% من أسعار الوقود عند استهلاك حجم كبيرمروان بودي: الطلب على السفر للسياحة حاليا يفوق معدلات ما قبل كورونا قصص اقتصادية
-
أرباح "مسك" تتراجع 89% في الربع الأول من 2022بسبب انخفاض الهوامش الربحية وزيادة المصاريف شركات