دائرة الاستئناف تؤيد إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية لـ"وفا للتأمين"

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، اليوم الاثنين، عن صدور حكم دائرة الاستئناف الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض القاضي بتأييد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وإفتتاح إجراء التصفية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه وفقاً للحكم تم تعيين وليد بن محمد سبحي أمينا للإجراء، وفقاً لمهام وصلاحيات وواجبات الأمين الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الافلاس.

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كانت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، قد أعلنت عن استئناف الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية.

وأضافت الشركة في بيان سابق، أنّه تمّ تقديم بعض الاعتراضات منها ومن قبل رئيس مجلس إدارة الشركة من خلال الاستئناف على الحكم القاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية.