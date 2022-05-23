.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

دائرة الاستئناف تؤيد إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية لـ"وفا للتأمين"

  • الخط
وفا للتأمين
جانب من مشاركة سابقة لشركة "وفا للتأمين" في أحد المعارض
سوق السعودية

دائرة الاستئناف تؤيد إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية لـ"وفا للتأمين"

وتعيين وليد بن محمد سبحي أمينا للإجراء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، اليوم الاثنين، عن صدور حكم دائرة الاستئناف الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض القاضي بتأييد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وإفتتاح إجراء التصفية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه وفقاً للحكم تم تعيين وليد بن محمد سبحي أمينا للإجراء، وفقاً لمهام وصلاحيات وواجبات الأمين الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الافلاس.

كانت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، قد أعلنت عن استئناف الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية.

حسين سجواني للعربية: الحديث عن أموال روسية في عقارات دبي مبالغ فيه قصص اقتصادية دافوس حسين سجواني للعربية: الحديث عن أموال روسية في عقارات دبي مبالغ فيه

وأضافت الشركة في بيان سابق، أنّه تمّ تقديم بعض الاعتراضات منها ومن قبل رئيس مجلس إدارة الشركة من خلال الاستئناف على الحكم القاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يتعرض السودان لكارثة غذائية في 2022؟ هل يتعرض السودان لكارثة غذائية في 2022؟
اكتشف المزيد