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مصادر: شركة ألافكو لتأجير الطائرات في الكويت تدرس فرص البيع

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ألافكو
طائرة تابعة لشركة ألافكو
اقتصاد الكويت

مصادر: شركة ألافكو لتأجير الطائرات في الكويت تدرس فرص البيع

لدى الشركة التي تساهم فيها الحكومة أسطول من 77 طائرة إيرباص وبوينغ

دبي - رويترز

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قالت مصادر مطلعة إن شركة ألافكو لتأجير الطائرات ومقرها الكويت، تدرس فرص البيع، وأجرت محادثات مع شركات استثمار خاص وشركات تأجير طائرات أخرى.

ولدى ألافكو، التي تساهم فيها الحكومة الكويتية، أسطول من 77 طائرة إيرباص وبوينغ وطلبيات تضم 68 طائرة أخرى.

ولم ترد ألافكو أو بيت التمويل الكويتي، أكبر مساهم فيها، على طلبات عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

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وتأتي عملية البيع المحتملة بعدما أعلنت الشركة زيادة بنسبة 79% في خسائرها نصف السنوية لتبلغ 4.5 مليون دينار (14.71 مليون دولار) التي ألقي باللوم فيها على تكاليف انخفاض القيمة.

وخلال الفترة نفسها، تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2% إلى 51 مليون دينار (166.75 مليون دينار).

يأتي ذلك أيضا في وقت تشهد فيه شركات تأجير الطائرات على مستوى العالم تحديات من ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة الاقتراض وأثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

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