"السعودي الألماني" توافق على الدخول كشريك مستثمر في مستشفى "صبحي بترجي الطبية"

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية"، اليوم الاثنين، عن موافقة مجلس إدارتها، بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من ذوي العلاقة من المناقشة والتصويت، على الدخول كشريك مستثمر في مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية، المملوكة لشركة الصبح الجديدة الطبية، الكائن بمدينة جدة.

وقالت "السعودي الألماني الصحية"، في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيتم رفع التوصية على الجمعية العامة للتصويت والموافقة.

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كانت "السعودي الألماني الصحية" قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية الكائن بمدينة جدة والدخول كشريك مستثمر في المستشفى، وذلك بمقابل مادي.

وبحسب بيان سابق لشركة "السعودي الألماني الصحية" فإن مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية مازال تحت الإنشاء ومن المتوقع افتتاحه في النصف الثاني من العام 2022.

ويتكون مبنى المستشفى من 80 عيادة خارجية تحتوي على كافة التخصصات الطبية إضافةً إلى قسم تنويم المرضى وقسم الأشعة والمختبرات وجميع الأقسام المساندة الأخرى، وتبلغ السعة السريرية للمستشفى 300 سرير.

وذكرت "السعودي الألماني الصحية" أن الغرض من هذه الصفقة لتحقيق استراتيجية الشركة المتعلقة بالخطط التوسعية وتعزيز المكانة السوقية للشركة في تقديم الخدمات الصحية.