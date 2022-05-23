سوق السعودية
"المواساة" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على مستشفى المراسم الدولي في مصر
بمقابل نقدي وبعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة
قالت شركة المواساة للخدمات الطبية- "المواساة"، إنها أبرمت مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء 100% من كامل حصص مُلاك شركة مستشفى المراسم الدولي شركة مصرية مساهمة محدودة.
وأضافت "المواساة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن الشركة ستكون مملوكة بنسبة 100% لها بعد الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك بمقابل نقدي وبعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.
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وأوضحت أن مذكرة التفاهم تهدف لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بشأن عملية الشراء.
ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وسيظهر الأثر المالي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام الصفقة.
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