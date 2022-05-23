"برودكوم" تعتزم الاستحواذ على VMware مقابل 50 مليار دولار

تعتزم شركة صناعة الرقائق الإلكترونية Broadcom الاستحواذ على مجموعة VMware المتخصصة بتوفير برمجيات الحوسبة السحابية.

وتهدف Broadcom الأميركية من خلال صفقة الاستحواذ التي تقدر قيمتها عند 50 مليار دولار إلى تنويع نشاط الشركة، ليشمل خدمات الحوسبة السحابية.

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يشار إلى أن شركة صناعة الرقائق الإلكترونية كانت قد استحوذت أيضا على CA Technologies بقيمة 18.9 مليار دولار وعلى Symantec بقيمة 10.7 مليار دولار.